Sport Network sigla una partnership esclusiva con Footballco, la più grande football media company al mondo. Nasce così il nuovo polo digitale leader dell’editoria sportiva italiana

Sport Network, società media del Gruppo Amodei, è orgogliosa di annunciare la nuova partnership strategica con Footballco, la più grande football media company al mondo proprietaria dei marchi GOAL, Calciomercato.com, ilBianconero, INDIVISA e 1vs1. Attraverso il suo portafoglio di marchi, raggiunge più appassionati di calcio di qualsiasi altro editore in Italia. Ogni mese i brand di Footballco coinvolgono in Italia tra web, social, video e app più di 10 milioni di utenti unici (Fonte: Comscore Giugno 2025), che andranno ad ampliare la community di milioni di appassionati che quotidianamente si informano e si intrattengono sulle piattaforme digital e social Sport Network.



Il portafoglio di Footballco è in linea con le esigenze dei tifosi di calcio moderni, combinando notizie e approfondimenti sul calcio globale e locale (GOAL), con un'ampia copertura del calcio italiano e dei trasferimenti (Calciomercato.com), del calcio femminile (INDIVISA), una copertura dedicata integralmente alla Juventus, la squadra con più fan in Italia (ilBianconero), e intrattenimento calcistico video-first popolare tra i giovani tifosi (1vs1). Footballco ha registrato una crescita sostanziale negli ultimi anni grazie alla creazione di nuovi format YouTube e canali WhatsApp. A ciò si sono aggiunti contenuti verticali social-first dedicati a diverse community calcistiche, compresa quella dei giovani tifosi meno interessati alle trasmissioni in diretta e più interessati al lifestyle. Oltre a questo, Footballco ha lanciato lo scorso anno INDIVISA, brand dedicato al calcio femminile, che va incontro al crescente interesse degli appassionati e degli sponsor in questo settore.



Valerio Gaviglia, Direttore Generale di Sport Network, commenta: “Siamo entusiasti di accogliere Footballco nel nostro gruppo, un network digitale dinamico e ben radicato sul mercato italiano e che offre anche opportunità di comunicazione a livello internazionale attraverso una community fedele ed interattiva. Questa partnership rappresenta un passo strategico per ampliare la nostra offerta nel settore sportivo, valorizzare ancor di più i nostri asset editoriali ed intercettare, a beneficio dei brand sponsor, un nuovo target altamente profilato”.



“Footballco è anche uno dei player video e social più rilevanti a livello mondiale nel segmento calcistico”, continua Daniele Morena, Direttore Marketing & Operations di Sport Network. “Un’offerta social unica che in Italia ogni mese coinvolge, con news e format innovativi di intrattenimento, oltre 7 milioni di fan su Instagram, Facebook, Whatsapp, Youtube, Tik Tok e X (Fonte: Comscore Giugno 2025). Il kick-off commerciale, previsto per l’inizio di ottobre, è un concentrato di formati ad alto impatto, video, native e social content, un’opportunità esclusiva per i brand che vogliono connettersi in modo autentico con la fanbase Footballco”.



Renato Maisani, Direttore Editoriale Europeo di Footballco, ha spiegato: "Stiamo registrando una crescita significativa del pubblico sia sui nostri brand principali che sui nostri nuovi format sui social media. Guardiamo con entusiasmo all'impatto commerciale della nostra partnership con Sport Network. Come azienda, siamo consapevoli del fatto che le preferenze dei consumatori siano mutevoli e per questo motivo i recenti investimenti in nuovi format, in particolare mirati all’intrattenimento sui social e su YouTube, permettono ai brand di Footballco di essere punto di riferimento per i tifosi su web, smartphone, social e smart TV”.