Franco Ligas è morto: la voce storica del pugilato aveva 79 anni

È morto all'età di 79 anni il giornalista sportivo Franco Ligas , storico volto di Mediaset. Malato da tempo, era nato a Oristano il 10 gennaio 1946 ma la sua carriera professionale si è svolta in Toscana. In Sardegna era tornato a vivere dopo aver lasciato Mediaset per andare in pensione.

La carriera

Nel 1976 Ligas fa il suo esordio in tv quando per Tele Libera Firenze intervista Adriano Panatta e Nicola Pietrangeli, protagonisti della vittoria in Coppa Davis. In seguito condurrà per la stessa emittente una trasmissione incentrata sul tennis. Nel 1979 Ligas passa ad un'altra emittente toscana, Canale dei Bambini dove si occupa di tennis e ippica. Un anno dopo approda a Elefante Tv poi nel 1984 fa il suo esordio sulle reti Fininvest occupandosi di pugilato, tennis ed è conduttore di Italia 1 Sport. È il telecronista degli incontri di boxe trasmessi da Italia 1 (dal 1991 al 1993 collabora anche per Tele+). Quindi si occupa di ippica e di calcio sia come inviato di Studio Sport spesso al seguito della Fiorentina che come telecronista per la trasmissione Pressing Champions League. Ha lavorato a Mediaset sino al 2013.