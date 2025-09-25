Skifidol Italian Brainrot, per la prima volta in edicola la Tin Box ufficiale con 20 card promo

Un oggetto esclusivo che segna un debutto assoluto: è infatti la prima volta che una Tin Box dedicata a Brainrot arriva in edicola. All’interno sarà disponibile anche una bustina promo della nuova serie All Sport Legends, con cinque card inedite, tra le quali una autografata. La Tin è stata realizzata per contenere le 20 card che compongono la nuova collezione. Nelle settimane successive all’uscita saranno distribuite altre tre bustine promozionali, ognuna con cinque card rare e una card autografata.

Un’occasione unica, in tiratura limitata, che i fan di Brainrot non possono lasciarsi sfuggire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Tutte le news di Attualità