Stihl Timbersports® presenta il World Championship 2025: a Milano arrivano i Wood Heroes

Milano si prepara per fare da cornice allo STIHL TIMBERSPORTS® World Championship 2025, il più prestigioso evento mondiale della disciplina del taglio sportivo del legno presentato ufficialmente ieri in una conferenza stampa dedicata. Il circuito internazionale arriverà nel capoluogo lombardo il 24 e il 25 ottobre con la sua competizione di punta, che porterà il Paese al centro della scena sportiva internazionale. La serata di presentazione dell’appuntamento internazionale ha visto la partecipazione sul palco dei vertici del brand, tra cui Massimo Gallo , Amministratore Delegato STIHL Italia, e degli atleti di rilievo del circuito STHIL TIMBERSPORTS®, come il Campione italiano in carica Michel Perrin , che si batterà per conquistare il titolo di campione mondiale. “Siamo qui perché vogliamo far conoscere questo sport in Italia: uno sport che mette in contatto con la natura e che trasmette valori autentici di fair play. Gli atleti competono con grande intensità, ma sempre nel rispetto reciproco, arrivando persino ad aiutarsi tra nazioni diverse per migliorare la tecnica. Qualcosa che non accade in nessun altro sport” ha dichiarato Massimo Gallo, Amministratore Delegato STIHL Italia.

“Il World Championship 2025 arriva a Milano in un’edizione speciale che coincide con i 40 anni di storia di STIHL TIMBERSPORTS®: un traguardo che rende questo appuntamento ancora più significativo. Non sarà solo un evento sportivo di livello mondiale, ma l’occasione per il pubblico italiano di scoprire da vicino una disciplina unica e appassionante, capace di coinvolgere e attirare sempre più persone.”

“Il mio obiettivo era arrivare al Mondiale, e ci sono riuscito. Con impegno e fatica durante tutta la stagione ho conquistato questo traguardo. Sento forte la pressione della Nazione, perché disputare un Mondiale in casa non è come farlo all’estero: davanti al nostro pubblico c’è quella spinta in più che ti motiva e ti accompagna in ogni gara” ha commentato Michel Perrin, il Campione italiano in carica, da anni colonna portante della nazionale italiana e che rappresenterà l’Italia anche all’Individual World Championship a Milano. Il momento finale dell’evento è stato affidato alle dimostrazioni dal vivo da parte degli atleti, che hanno chiuso la serata in grande stile offrendo un assaggio dell’intensità che caratterizzerà la competizione mondiale di ottobre. Dal ritmo dell’Underhand Chop all’epicità dello Springboard, il pubblico ha potuto vivere da vicino l’anima adrenalinica, sperimentando anche in prima persona il Single Buck, una delle sfide più iconiche del circuito Stihl TIMBERSPORTS®.

Il programma dell'evento

Il weekend di gare si terrà all’Allianz Cloud Arena venerdì 24 e sabato 25 ottobre, quando i migliori “Wood Heroes” del pianeta si sfideranno davanti a circa 3.000 spettatori al giorno. In gara sono attesi 120 atleti provenienti da 20 nazioni, pronti a contendersi il titolo in due giornate di pura azione ed adrenalina. La giornata di venerdì 24 ottobre si aprirà con il Campionato del Mondo a Squadre con prove a eliminazione diretta in quattro discipline iconiche (Stock Saw, Single Buck, Underhand Chop e Standing Block Chop). I riflettori saranno puntati sugli australiani Chopperhoos, campioni in carica a caccia del decimo titolo mondiale e sulla nazionale italiana, pronta a emozionare il pubblico di casa.

La giornata di sabato 25 ottobre sarà dedicata alla Competizione individuale, che vedrà i 12 migliori atleti al mondo impegnati nelle sei prove del format STIHL TIMBERSPORTS® (Stock Saw, Single Buck, Underhand Chop, Standing Block Chop, Springboard e Hot Saw) in una gara a punti suddivisa in 3 round. Questa giornata conclusiva di competizioni vedrà sfidarsi i campioni nazionali provenienti da Australia, Stati Uniti, Canada e Nuova Zelanda e i migliori otto atleti europei, tra cui anche l’italiano Michel Perrin. Il campione in carica, l’americano Nate Hodges, difenderà il titolo conquistato nel 2024. I biglietti per il Campionato del Mondo STIHL TIMBERSPORTS® 2025 sono disponibili su TicketOne: https://stih.ly/timbersports