La nuova campagna nazionale lanciata da LILT per la salute maschile© .

La campagna nazionale Nastro Blu 2025 , promossa da LILT , la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Ente Pubblico su base associativa vigilato dal Ministero della Salute, è stata presentata il 13 novembre a Roma presso il Museo Ninfeo-ENPAM. Il messaggio lanciato punta sulla prevenzione e diagnosi prococe delle più frequenti patologie oncologiche degli uomini. La neoplasia più diffusa della sfera genitale maschile, il tumore alla prostata, che colpisce un uomo ogni 9, presenta un tasso di guarigione superiore al 90%. Ad aprire l’incontro, moderato dalla giornalista Mediaset Costanza Calabrese, il video messaggio del Ministro Orazio Schillaci che ha sottolineato quanto la prevenzione primaria e secondaria sia un’attività prioritaria del Ministero della Salute, rafforzata anche nella legge di bilancio 2026. “La prevenzione è il farmaco migliore che abbiamo,” ha dichiarato il Ministro , l’intento è di potenziare i programmi di screening oncologici ampliando le fasce d’età per l’accesso allo screening del tumore del colon-retto. Si sta valutando, in linea con le raccomandazioni europee e con il Piano Oncologico Nazionale, la possibilità di estendere gli screening ad altre neoplasie maschili come il tumore della prostata, continuando a finanziare la rete italiana per lo screening del cancro al polmone, nella volontà di inserirlo tra i programmi gratuiti del servizio sanitario nazionale.

L'impegno del Ministero e il testimonial LILT

L’impegno del Ministero con la LILT è volto, ha concluso il Ministro Schillaci, a raggiungere un numero sempre più alto di uomini e donne nella campagna di prevenzione delle patologie oncologiche. Gli altri tumori maschili sono quello del testicolo e del pene, il primo rappresenta l’1-3% di tutti i tumori maschili, ha una maggiore incidenza under 45 e presenta una percentuale di guarigione del 90%. Il secondo è una neoplasia rara con una maggiore incidenza over 75. L’incontro ha riunito voci autorevoli della medicina oncologica: il prof. Francesco Schittulli, oncologo e Presidente nazionale della LILT che ha posto in luce l’essenza della tutela della salute, non un diritto astratto, ma un dovere quotidiano e un atto culturale, nella certezza che la prevenzione sia cura; il prof. Bernardo Rocco, Direttore della Clinica Urologica della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS Roma, che ha evidenziato quanto la diagnosi precoce sia un vero salva-vita; il prof. Giuseppe Tonini, Vice Presidente del Comitato Scientifico LILT e Direttore di Oncologia medica della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, per il quale la prevenzione non è solo diagnosi, ma adozione di comportamenti sani. Testimonial LILT della campagna 2025, il conduttore televisivo Beppe Convertini, assertore del controllo come segno di forza e responsabilità. Dal 15 al 30 novembre le Associazioni territoriali LILT lanceranno iniziative in tutta Italia, con visite urologiche, incontri divulgativi e scientifici, attività nelle scuole e nei luoghi di lavoro, per inculcare negli uomini l’importanza di esperire controlli regolari e adottare stili di vita corretti.