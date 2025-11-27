Quelle centinaia di girasoli per Ale, morto a 15 anni giocando a basket

Il parco di Via Dezza, a Milano, si trova in zona Tortona, vicino ai Navigli, Porta Genova e Via Solari. Alessandro Meszely ci andava volentieri, per giocare a basket insieme con gli amici. Proprio lì, otto anni fa, Ale è morto improvvisamente. Aveva 15 anni. Da quel giorno, ogni giorno, la mamma Laura e il papà Giorgio lasciano un girasole, il fiore preferito del figlio. Ma, da qualche mese, una mano incivile lo strappa e ha pure macchiato il biglietto che Laura aveva scritto per dire: «Non strappatemi. Non mi sono più rialzato dopo essere caduto su questo campo. Questo girasole mi ricorda. Grazie, Alessandro». L'anonimo cinico ha sputato fiele: «Se tutti mettessero un fiore per ogni morto, Milano sarebbe una pattumiera». Ha fatto male i conti. Denunciata nella pagina delle lettere del Corriere della Sera e sui social del quotidiano, la vicenda ha scatenato una reazione di cuore e di testa.