Pippo & Friends, la Torino dei Murazzi che ancora balla

Trent'anni di musica, trent'anni di Torino vissuta sempre nel presente, con le radici ben ancorate in un passato tramandato e assorbito con orgoglio , ma lo sguardo comunque rivolto verso il futuro . Il presente che all'inizio dell'avventura - nel 1996 - significava diffondere e far conoscere le prime intuizioni dei Subsonica e proporre con orgoglio - insieme ai classici del rock'n'roll, del rhythm'n'blues, del beat, del reggae, del punk, dello ska - il sound di tutte le straordinarie band che nelle viscere degli antichi Murazzi facevano ballare e impazzire non solo una città ma un intero Paese (dagli Africa Unite ai Mau Mau, dai Truzzi Broders ai Fratelli di Soledad).

Il presente che per un trentennio è sempre stato un mix di avanguardia e classicismo con un'attitudine danzereccia che faceva - e tutt'ora fa - star bene e divertirsi pubblici di ogni età, gusti musicali, estrazione sociale. Il futuro che comincia domani, ma che già è oggi. Domenica 22 febbraio, dalle ore 16, al Magazzino sul Po che un tempo si diceva Giancarlo 2, là dove ancora si coniuga e si riassume un'epopea che sa entusiasmare i reduci come conquistare i giovani. La festa-evento per i 30 anni d'attività in consolle di Pippo Frau DJ si preannuncia come una domenica bestiale. Frau come le poltrone, però in piedi. Ospiti speciali a sorpresa, in grado di farci battere il piedino e soprattutto il cuore. Nel ricordo di Davide Salvatore , Dave dj, che ha lasciato la Torino della musica in lacrime pochi giorni fa. Dancing all day and all of the night.

Pippo & Friends, a voi. Si aprano le danze. Si finirà con i dreadlocks di Bunna.

I bet you look good on the dancefloor.