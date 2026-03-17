A Ostia e Fiumicino sbarca "Onda azzurra, oltre la partita"

Promosso dall'Asd Ostia Calcio 1884, nelle giornate di sabato e domenica 28 e 29 Marzo prossimi si svolgerà ad Ostia Lido e a Fiumicino l'evento: "ONDA AZZURRA oltre la partita" il quale vuole trasmette la passione e i valori che possiede lo Sport, con particolare riferimento al Calcio. La giovane società del litorale formata per lo più professionisti quarantenni, ex ragazzi cresciuti a pane e pallone, che hanno trovato nell'amore per il calcio un'opportunità per salvarsi da strade e scelte sbagliate, hanno infatti messo a disposizione le loro competenze a favore dei bambini meno fortunati: sono quelli dell'Idroscalo di Ostia dai 5 ai 14 anni che ogni sabato mattina vengono da loro allenati su un campetto sterrato, che è nato, su quel lembo di sabbia dimenticato grazie, anche all'aiuto del Comune di Roma che ha donato le porte, nel luogo in cui quel 2 Novembre di 50 anni fa si è consumato l'omicidio di Pier Paolo Pasolini.