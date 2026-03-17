Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

A Ostia e Fiumicino sbarca "Onda azzurra, oltre la partita"

Sul litorale la tappa della Coppa dl Mondo di Madrid e Berlino
3 min
A Ostia e Fiumicino sbarca "Onda azzurra, oltre la partita"© Redazione

Promosso dall'Asd Ostia Calcio 1884, nelle giornate di sabato e domenica 28 e 29 Marzo prossimi si svolgerà ad Ostia Lido e a Fiumicino l'evento: "ONDA AZZURRA oltre la partita" il quale vuole trasmette la passione e i valori che possiede lo Sport, con particolare riferimento al Calcio. La giovane società del litorale formata per lo più professionisti quarantenni, ex ragazzi cresciuti a pane e pallone, che hanno trovato nell'amore per il calcio un'opportunità per salvarsi da strade e scelte sbagliate, hanno infatti messo a disposizione le loro competenze a favore dei bambini meno fortunati: sono quelli dell'Idroscalo di Ostia dai 5 ai 14 anni che ogni sabato mattina vengono da loro allenati su un campetto sterrato, che è nato, su quel lembo di sabbia dimenticato grazie, anche all'aiuto del Comune di Roma che ha donato le porte, nel luogo in cui quel 2 Novembre di 50 anni fa si è consumato l'omicidio di Pier Paolo Pasolini.

"Un sécolo d'Azzurro", la mostra a Ostia

Proprio per avvicinare più giovani possibile all'amore per il calcio e al fascino della maglia azzurra nei giorni 28 e 29 porteranno ad Ostia la mostra "Un sécolo d'Azzurro", una mostra - come quella del Museo di Coverciano- promossa dall'associazione "Sant'Anna", patrocinata dalla Figc e curata da Mauro Grimaldi (consigliere delegato Federcalcio Servizi) scandita dall'esposizione della Coppa del Mondo, di palloni, scarpini, maglie, ecc. indossati dai calciatori che hanno fatto grande la Nostra Nazionale. La mostra si terrà a partire dalle ore 10 di sabato 28 marzo nei locali messi a disposizione dalla Fondazione Roma Litorale (lungomare degli Abruzzi 24/a- Ostia Lido) L'iniziativa prevede un secondo spazio espositivo a Fiumicino nella sede comunale di Piazza Generale Alberto Dalla Chiesa, dove verrà allestita un'area tematica legata al binomio "Calcio e volo". "ONDA AZZURRA oltre la partita" verrà ufficialmente presentata presso Palazzo Valentini, sede di Città Metropolitana in Via IV Novembre 19/a, mercoledì 18 Marzo alle ore 11 nel corso di una Conferenza Stampa che sarà moderata dai giornalisti Jacopo Volpi e Federica Afflitto.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Attualità

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS