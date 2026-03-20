Addio a Chuck Norris: il ranger di Hollywood stroncato da un malore all'età di 86 anni

Addio a Chuck Norris. L’attore e artista marziale statunitense è scomparso giovedì 19 marzo all’età di 86 anni. A dare la notizia sono stati i familiari, che al momento non hanno però rilasciato ulteriori informazioni. A causare la morte di uno dei volti più noti della tv è stato un malore improvviso che lo ha colpito mentre si trovava a Kauai, nelle Isole Hawaii. Solo pochi giorni prima, in occasione del suo ultimo compleanno festeggiato il 10 marzo, aveva condiviso sui propri profili social una foto che lo ritrare durante un allenamento di boxe accompagnata dal messaggio"Non invecchio. Mi allineo. Non c'è niente di meglio di un po' di azione in una giornata di sole per sentirsi giovani. Lieto di essermi messo alle spalle un altro anno". Ricoverato d'urgenza a seguito del malore, l'emittente americana Tmz aveva riportato come l'attore fosse di buon umore. Fra le sue interpretazioni più celebri, quella di Cordell Walker nella serie tv Walker Texas Ranger, trasmessa la prima volta nel 1993 e le cui repliche vengono ancora proposte nei palinsesti televisivi.