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Gino Paoli, il poeta rivoluzionario che ha cambiato la musica

È morto a Genova l’autore di brani nel cuore di tutti come “La gatta”, “Il cielo in una stanza”, “Senza fine” e “Sapore di sale”. Aveva 91 anni
Giovanni Tosco
1 min
Gino Paoli, il poeta rivoluzionario che ha cambiato la musica© ANSA

Ce ne lascia tante di canzoni, Gino Paoli, morto nella notte tra lunedì e martedì nella sua casa sulla collina tra Quinto e Nervi con una meravigliosa vista sul mare di Genova. Aveva 91 anni: per sua scelta, non ci sarà una camera ardente e i funerali avverranno in forma privata. Nato a Monfalcone perché la mamma aveva voluto partorire nell’abitazione di famiglia, era un ligure doc e uno degli esponenti più importanti della scuola dei

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