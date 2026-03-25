Gino Paoli, il poeta rivoluzionario che ha cambiato la musica

Ce ne lascia tante di canzoni, Gino Paoli, morto nella notte tra lunedì e martedì nella sua casa sulla collina tra Quinto e Nervi con una meravigliosa vista sul mare di Genova. Aveva 91 anni: per sua scelta, non ci sarà una camera ardente e i funerali avverranno in forma privata. Nato a Monfalcone perché la mamma aveva voluto partorire nell’abitazione di famiglia, era un ligure doc e uno degli esponenti più importanti della scuola dei