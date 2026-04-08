Sport Network e Che fatica la vita da bomber insieme: siglato un accordo triennale per la concessione pubblicitaria in esclusiva

Sport Network , la media company del Gruppo Amodei e player di riferimento nell’informazione sportiva digitale, annuncia una nuova partnership strategica con Che Fatica la Vita da Bomber , una tra le community social più popolari nel panorama del calcio e dell’intrattenimento sportivo online.

Che Fatica la Vita da Bomber rappresenta uno dei fenomeni digitali più rilevanti nel racconto pop del calcio: una community costruita negli anni attraverso un linguaggio diretto, ironico e perfettamente in sintonia con le nuove generazioni di tifosi. Un progetto che unisce passione, visione editoriale e capacità di coinvolgimento, diventando un punto di riferimento per appassionati di calcio, brand e addetti ai lavori.

Nata da un’idea dei founder Emanuele Stivala e Fabio Tocco, oggi Che Fatica la Vita da Bomber è una delle realtà più seguite e coinvolgenti del panorama sportivo digitale, con oltre 4 milioni di follower e più di 400 milioni di visualizzazioni al mese distribuite tra Instagram, TikTok, Facebook e YouTube.

La forza del progetto è stata riconosciuta anche a fine 2025, quando CFVB è stata premiata come Top Community ai Top Creators Awards 2025 di Forbes Italia: un risultato che valorizza la qualità del lavoro costruito da Emanuele Stivala e Fabio Tocco e il loro impatto nella comunicazione digitale sportiva.

Le parole di Valerio Gaviglia

“Grazie a questa nuova collaborazione, Sport Network amplia ulteriormente la propria capacità di raggiungere e coinvolgere le nuove generazioni di appassionati, combinando l’autorevolezza dei quotidiani sportivi Corriere dello Sport-Stadio e Tuttosport con il linguaggio diretto, ironico e altamente condivisibile che ha reso Che Fatica la Vita da Bomber un fenomeno virale nel panorama social italiano”, dichiara Valerio Gaviglia, Direttore Generale di Sport Network.

Daniele Morena: "Sport Network leader nell'area social media dedicati allo sport"

“L’ingresso di Che Fatica la Vita da Bomber nella nostra offerta consolida ulteriormente la leadership di Sport Network nell’area dei social media dedicati allo sport”, commenta Daniele Morena, Direttore Marketing & Operations di Sport Network. “Questa partnership si inserisce in un percorso strategico avviato nel 2025 con accordi esclusivi attivati con realtà come Calciatori Brutti, Transfermarkt e Footballco (Goal.com, Calciomercato.com). Oggi il sistema editoriale social di Sport Network raggiunge e coinvolge ogni mese oltre 10 milioni di follower, grazie a format editoriali e progetti social-first capaci di generare valore concreto per audience e partner commerciali”.

Stivala e Tocco, le parole dopo l'accordo con Sport Network

“Per noi questa partnership rappresenta un passaggio importante all’interno di un percorso costruito negli anni con coerenza, identità e una relazione autentica con la nostra community”, dichiarano Emanuele Stivala e Fabio Tocco, founder di Che Fatica la Vita da Bomber. “CFVB è nata come progetto editoriale indipendente con un’idea precisa di racconto del calcio: diretto, pop, contemporaneo e profondamente connesso ai linguaggi delle nuove generazioni. Nel tempo questa identità si è consolidata, trasformandosi in un ecosistema media capace di evolvere e ampliare progressivamente la propria offerta. Oggi questo percorso si traduce anche in uno sviluppo più maturo sul piano strategico e commerciale, con prodotti e format che rafforzano ulteriormente la nostra proposta, come Box to Box, e con la possibilità di costruire progetti sempre più integrati per i partner. In questo senso, l’accordo con Sport Network rappresenta per noi una scelta naturale: ci permette di entrare in una nuova fase di crescita mantenendo coerenza con il nostro posizionamento e valorizzando ancora meglio il potenziale del brand. Guardiamo inoltre con particolare attenzione all’offerta dedicata ai Mondiali, che rappresentano uno snodo centrale per lo sviluppo di iniziative speciali, branded content, attivazioni commerciali e progettualità editoriali ad alto valore. Siamo convinti che questa collaborazione possa rafforzare ulteriormente il ruolo di CFVB nel panorama sportivo e media italiano"