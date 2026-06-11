La febbre del grande calcio sta per ricominciare. Anche se, purtroppo, tra le formazioni protagoniste questa estate non ci sarà quella italiana. Per dare a tutti i tifosi un motivo in più per seguire il grande appuntamento sportivo, a prescindere dalle squadre in campo, Deliveroo lancia il concorso ” C’è più gusto a tifare ”.

Da oggi fino al 19 luglio 2026, ordinare il proprio piatto preferito tramite l'app o il sito di Deliveroo non sarà solo il modo perfetto per godersi i match, ma diventerà un'occasione imperdibile per provare a vincere in tempo reale. Il concorso premierà la coincidenza temporale con i momenti più emozionanti e caldi del torneo: i gol!

Quante volte capita di vedere qualcosa in TV, dall’inizio alla fine, ma perdersi l’attimo decisivo? Basta una sosta per andare in bagno, una pausa per prepararsi una bibita e il momento più bello sfugge via. A volte la causa può essere proprio preparare la cena, oppure ritirare il proprio ordine, visto che fare ricorso al food delivery quando ci sono grandi eventi sportivi è prassi consolidata.

Per risolvere questo problema e trasformare un momento negativo in una buona notizia, per gli ordini effettuati da oggi fino al 19 luglio, se l’orario di consegna presente sulla ricevuta di consegna dell’ordine Deliveroo, disponibile in app, corrisponde all’orario in cui viene segnato un gol nei tempi regolamentari o supplementari (con tre minuti di tolleranza sia in anticipo che ritardo) di un qualsiasi match della competizione, i primi 300 partecipanti idonei potranno ricevere un voucher Deliveroo del valore di €30 da spendere entro il 31 agosto 2026.

Per partecipare, basta seguire il profilo Instagram @deliveroo_italy al momento della partecipazione al Concorso; inviare un messaggio al profilo @deliveroo_italy indicando la keyword GOL (oppure GOAL); fornire i dati richiesti dal chatbot; caricare la fotografia della ricevuta di consegna presente sull’app con l’indicazione del relativo orario. I primi 300 partecipanti che caricheranno una ricevuta valida e verificheranno correttamente i dati si aggiudicheranno i voucher. Il regolamento integrale del concorso, riservato ai maggiorenni, è disponibile sul sito di Deliveroo, nella pagina dedicata a Termini e Condizioni di offerte e promozioni.

L’abbinamento sport e cibo è un must in tutta Italia. Con il concorso “C’è più gusto a tifare” Deliveroo trasforma ogni singola rete in un momento di pura festa, dando ai tifosi un modo nuovo per vivere le partite e il clima unico della kermesse mondiale.