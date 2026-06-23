Mondiali 2026: il grande calcio in diretta su DAZN 

Con Tuttosport e DAZN il racconto del calcio internazionale

Per i lettori di Tuttosport, le grandi competizioni internazionali sono anche un’occasione per osservare da vicino giocatori e squadre in contesti diversi rispetto ai campionati. Le prestazioni con le nazionali possono incidere su valutazioni, e future scelte dei club, soprattutto in ottica di mercato. Ad oggi seguire il calcio significa muoversi tra competizioni diverse e contesti diversi, tra campionati, tornei internazionali e impegni delle nazionali.

Con la combinazione Tuttosport e DAZN è possibile seguire ogni giorno news, aggiornamenti e approfondimenti su Juventus, Inter, Serie A, calcio estero e calciomercato, con uno sguardo costante ai protagonisti impegnati nei principali tornei internazionali. DAZN trasmette inoltre le partite, permettendo di seguire da vicino tutte le competizioni.

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