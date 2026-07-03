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Mondiali 2026: la Coppa del Mondo si vive su DAZN

La fase decisiva dei Mondiali 2026 entra nel vivo, segui tutte le partite in diretta su DAZN con analisi, highlights e contenuti dedicati.
2 min
MondialiDaznOttavi di Finale
Mondiali 2026: la Coppa del Mondo si vive su DAZN

Quella del 2026 è un'edizione destinata a rimanere nella storia. Per la prima volta partecipano 48 nazionali, con un calendario ancora più ricco e una fase a eliminazione diretta. Insomma, un Mondiale destinato a entrare nella storia, con le migliori stelle del panorama internazionale pronte a sfidarsi. Ogni partita diventa così un evento da non perdere per gli appassionati di calcio e per chi segue le prestazioni dei campioni dei principali club europei.

Perché seguire i Mondiali su DAZN

DAZN vi permette di vivere il Mondiale in maniera completa grazie a:

  • Tutte le partite della Coppa del Mondo in diretta;
  • Highlights al termine di ogni incontro;
  • Analisi tecniche e approfondimenti dedicati;
  • Contenuti on demand per rivedere i momenti più importanti;
  • Visione da più dispositivi: Smart TV, smartphone, tablet, PC e altri compatibili.

Il grande calcio continua

Con l'inizio della fase a eliminazione diretta la posta in palio è alta: ora ogni partita può cambiare il destino delle nazionali in corsa verso il titolo. Intanto il tabellone degli ottavi di finale prende forma e il Mondiale entra nel vivo. Su DAZN puoi seguire l'intero cammino della Coppa del Mondo, fino alla finalissima del 19 luglio, con tutte le partite in diretta, highlights e approfondimenti dedicati. Se non vuoi perderti nemmeno un minuto dello spettacolo, scopri l'offerta DAZN e vivi il meglio del calcio mondiale.

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