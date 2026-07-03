Mondiali 2026: la Coppa del Mondo si vive su DAZN

Quella del 2026 è un'edizione destinata a rimanere nella storia. Per la prima volta partecipano 48 nazionali , con un calendario ancora più ricco e una fase a eliminazione diretta. Insomma, un Mondiale destinato a entrare nella storia , con le migliori stelle del panorama internazionale pronte a sfidarsi. Ogni partita diventa così un evento da non perdere per gli appassionati di calcio e per chi segue le prestazioni dei campioni dei principali club europei.

Perché seguire i Mondiali su DAZN

DAZN vi permette di vivere il Mondiale in maniera completa grazie a:

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Il grande calcio continua

Con l'inizio della fase a eliminazione diretta la posta in palio è alta: ora ogni partita può cambiare il destino delle nazionali in corsa verso il titolo. Intanto il tabellone degli ottavi di finale prende forma e il Mondiale entra nel vivo. Su DAZN puoi seguire l'intero cammino della Coppa del Mondo, fino alla finalissima del 19 luglio, con tutte le partite in diretta, highlights e approfondimenti dedicati. Se non vuoi perderti nemmeno un minuto dello spettacolo, scopri l'offerta DAZN e vivi il meglio del calcio mondiale.