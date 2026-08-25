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Serie A, ora si fa sul serio: il campionato riparte su DAZN

Le prime sfide hanno già acceso la stagione e per le squadre è subito tempo di risposte. Con DAZN puoi seguire la Serie A in diretta, mentre su Tuttosport trovi ogni giorno notizie, analisi e approfondimenti sul campionato
2 min
DaznSerie A
Serie A, ora si fa sul serio: il campionato riparte su DAZN

Prime sfide e primi segnali

Il campionato è appena ricominciato e ha già acceso l’attenzione su squadre e nuovi protagonisti. Juve e Torino sono al centro della nuova stagione, con obiettivi diversi ma la stessa voglia di lasciare il segno in un torneo che si preannuncia lungo e combattuto. Squadre, nuovi equilibri e sfide da non perdere, ogni giornata può cambiare il volto del campionato. E con DAZN, lo spettacolo della Serie A è sempre a portata di click. 


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