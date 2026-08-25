Prime sfide e primi segnali
Il campionato è appena ricominciato e ha già acceso l’attenzione su squadre e nuovi protagonisti. Juve e Torino sono al centro della nuova stagione, con obiettivi diversi ma la stessa voglia di lasciare il segno in un torneo che si preannuncia lungo e combattuto. Squadre, nuovi equilibri e sfide da non perdere, ogni giornata può cambiare il volto del campionato. E con DAZN, lo spettacolo della Serie A è sempre a portata di click.
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