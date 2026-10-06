Ifis Sport, la banca al servizio del mondo dello sport
Nato da un progetto fortemente voluto dal presidente di Banca Ifis, Ernesto Fürstenberg Fassio, Ifis Sport rappresenta oggi uno dei modelli più innovativi di specializzazione bancaria applicati al mondo dello sport. La divisione è stata creata per accompagnare la crescita e la sostenibilità dello Sport System attraverso servizi finanziari dedicati a club, leghe, istituzioni e operatori del settore, con l’obiettivo di generare valore per territori e comunità. Banca Ifis è oggi il primo operatore bancario in Italia e il terzo a livello mondiale ad aver sviluppato una struttura commerciale interamente dedicata al finanziamento dello sport. L’attività si fonda su competenze specialistiche maturate in oltre un decennio di presenza nel comparto e su soluzioni finanziarie costruite sulle specificità dello Sport System, accompagnando società e organizzazioni sportive nei loro progetti di crescita. I risultati confermano il percorso della divisione.
Crescita altissima: impieghi medi ad agosto in crescita di circa il 16%
Ad agosto 2026 gli impieghi medi hanno raggiunto i 609 milioni di euro, in crescita del 16%, mentre il margine di intermediazione è aumentato del 27%, passando da 6,8 a 8,6 milioni di euro. Il portafoglio comprende rapporti attivi con i principali club di Serie A e Serie B e collaborazioni con le principali leghe professionistiche italiane. Accanto all’attività finanziaria, Banca Ifis ha consolidato una presenza sempre più rilevante nel mondo dello sport attraverso partnership e progetti che spaziano dal calcio al basket, dal rugby al padel. Ifis Sport è Official Bank Partner della Serie BKT, sostiene il Festival della Serie A come spazio di confronto sui temi economici, sociali e culturali legati al calcio ed è Main Jersey Sponsor dell’U.C. Sampdoria, affiancando a queste iniziative un impegno crescente sul fronte dell’inclusione e della valorizzazione dei giovani. Lo sport rappresenta inoltre uno degli ambiti strategici di intervento di Kaleidos, il Social Impact Lab di Banca Ifis, che promuove borse di studio, progetti educativi e iniziative dedicate alle nuove generazioni. Dal 2022 la Banca pubblica l’Osservatorio sullo Sport System italiano e misura l’impatto sociale delle attività sostenute: le iniziative sportive analizzate hanno generato finora un valore sociale complessivo di 3,2 milioni di euro, pari a 3,7 euro per ogni euro investito. Oggi Ifis Sport unisce specializzazione bancaria, conoscenza del settore e impatto sociale per accompagnare la crescita sostenibile dello Sport System e contribuire allo sviluppo dei territori.
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