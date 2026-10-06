Ifis Sport, la banca al servizio del mondo dello sport

Nato da un progetto fortemente voluto dal presidente di Banca Ifis, Ernesto Fürstenberg Fassio , Ifis Sport rappresenta oggi uno dei modelli più innovativi di specializzazione bancaria applicati al mondo dello sport. La divisione è stata creata per accompagnare la crescita e la sostenibilità dello Sport System attraverso servizi finanziari dedicati a club, leghe, istituzioni e operatori del settore, con l’obiettivo di generare valore per territori e comunità. Banca Ifis è oggi il primo operatore bancario in Italia e il terzo a livello mondiale ad aver sviluppato una struttura commerciale interamente dedicata al finanziamento dello sport. L’attività si fonda su competenze specialistiche maturate in oltre un decennio di presenza nel comparto e su soluzioni finanziarie costruite sulle specificità dello Sport System, accompagnando società e organizzazioni sportive nei loro progetti di crescita. I risultati confermano il percorso della divisione.

Crescita altissima: impieghi medi ad agosto in crescita di circa il 16%

Ad agosto 2026 gli impieghi medi hanno raggiunto i 609 milioni di euro, in crescita del 16%, mentre il margine di intermediazione è aumentato del 27%, passando da 6,8 a 8,6 milioni di euro. Il portafoglio comprende rapporti attivi con i principali club di Serie A e Serie B e collaborazioni con le principali leghe professionistiche italiane. Accanto all’attività finanziaria, Banca Ifis ha consolidato una presenza sempre più rilevante nel mondo dello sport attraverso partnership e progetti che spaziano dal calcio al basket, dal rugby al padel. Ifis Sport è Official Bank Partner della Serie BKT, sostiene il Festival della Serie A come spazio di confronto sui temi economici, sociali e culturali legati al calcio ed è Main Jersey Sponsor dell’U.C. Sampdoria, affiancando a queste iniziative un impegno crescente sul fronte dell’inclusione e della valorizzazione dei giovani. Lo sport rappresenta inoltre uno degli ambiti strategici di intervento di Kaleidos, il Social Impact Lab di Banca Ifis, che promuove borse di studio, progetti educativi e iniziative dedicate alle nuove generazioni. Dal 2022 la Banca pubblica l’Osservatorio sullo Sport System italiano e misura l’impatto sociale delle attività sostenute: le iniziative sportive analizzate hanno generato finora un valore sociale complessivo di 3,2 milioni di euro, pari a 3,7 euro per ogni euro investito. Oggi Ifis Sport unisce specializzazione bancaria, conoscenza del settore e impatto sociale per accompagnare la crescita sostenibile dello Sport System e contribuire allo sviluppo dei territori.