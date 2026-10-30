Tutto lo sport di Dazn e  l’intrattenimento di Hbo Max in un’unica offerta  

“Oggi presentiamo una novità assoluta per Dazn, la possibilità di combinare la fruizione in streaming dei contenuti sportivi con quella di serie e film imperdibili. Per lanciare il nostro primo bundle sport e intrattenimento, non potevamo che scegliere un partner d'eccezione come Skydance. Insieme uniamo le emozioni dello sport trasmesso da Dazn ai capolavori di Hbo Max, offrendo a chi ha già scelto il nostro abbonamento Family e a chi lo sceglierà in futuro, un’esperienza ancora più ricca e di maggior valore, senza alcun costo aggiuntivo” commenta Andrea Faelli , ceo di Dazn Italia. “Questa partnership rappresenta un’opportunità importante per valorizzare ulteriormente Hbo Max, ampliandone la capacità di raggiungere nuove audience e rafforzando la rilevanza della nostra offerta. È un ulteriore passo nel percorso di crescita della piattaforma in Italia e riflette la nostra ambizione di costruire una presenza sempre più strategica e capillare sul mercato, rendendo Hbo Max accessibile a un pubblico sempre più ampio e consolidandone il ruolo nel panorama dell’intrattenimento italiano”, commenta Alessandro Araimo , managing director southern europe skydance.



Grazie alla nuova formula che affianca lo sport all’intrattenimento, i clienti Dazn Family avranno accesso a:

tutto lo sport di Dazn

il meglio del calcio italiano (380 partite di Serie A Enilive disponibili tutte solo su Dazn, tutta la Serie BKT e tutto il calcio femminile con tutta la Serie A Women Athora);

il grande calcio internazionale (LALIGA EA SPORTS, Liga Portugal, la Emirates FA Cup, la Copa del Rey e la library di contenuti FIFA+);

il meglio del volley italiano e internazionale, maschile e femminile, con tutte le partite della LVF A1 Fineco, per una visione integrale del massimo campionato italiano, e tutte le partite della Coppa Italia Frecciarossa e Supercoppa Italiana femminile, oltre al meglio della SuperLega Credem Banca. L'offerta comprende anche le principali competizioni europee per club maschili e femminili, con tutte le partite della Cev Champions League, del Mondiale per Club e della Volleyball Nations League, oltre alle migliori sfide della Cev Cup e Challenge Cup e i prossimi Mondiali 2027.

i canali Eurosport per seguire il Grand Slam di tennis (Australian Open e Roland-Garros, esclusive Eurosport); il ciclismo con Tour de France, Giro d’Italia e Vuelta di Spagna in esclusiva italiana, le Grandi Classiche tra cui le Monumento Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix, Liegi-Bastogne-Liegi e Giro di Lombardia; le principali discipline degli sport invernali; gli appuntamenti dell’UFC e non solo;

il multisport con l’Nfl;

piano Base con pubblicità di Hbo Max per vivere le emozioni delle prestigiose produzioni originali di HBO come House of the Dragon, A Knight of the Seven Kingdoms, Lanterns, The White Lotus, The Last of Us, ma anche le serie cult come, I Soprano e Sex and the City. Tra i film Harry Potter, Mortal Kombat II, Superman, l'animazione di Cartoon Network e le serie italiane Portobello su Enzo Tortora, Peccato con Emanuela Fanelli e Melania Rea, recentemente presentata alla Festa del Cinema di Roma. A Natale, inoltre, arriverà su Hbo Max la nuova serie Hbo Original Harry Potter e la Pietra Filosofale.