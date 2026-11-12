Da oggi con Dazn Family hai Hbo Max piano base con pubblicità senza costi aggiuntivi

COME ATTIVARE IL PIANO BASE CON PUBBLICITÀ DI HBO MAX

- L’intrattenimento con Dazn non è mai stato così ampio: da oggi, tutti i clienti diretti Dazn con un abbonamento Family già attivo o di nuova sottoscrizione, potranno sbloccare il piano Base con pubblicità di Hbo Max senza costi aggiuntivi, per un’esperienza di visione che unisce tutto il calcio e lo sport di Dazn e i film e le serie tv di Hbo Max. Gli abbonati diretti a Dazn con il piano Family avranno la possibilità di scoprire l’intero catalogo Hbo Max con i suoi titoli più interessanti:da House of the Dragon, The White Lotus e The Last of Us, affiancati da serie cult come I Soprano e Sex and the City. Grande attesa, inoltre, per il periodo natalizio, quando sulla piattaforma Hbo Max arriverà la nuova serie Hbo Original Harry Potter e la Pietra Filosofale.

Il piano Base con pubblicità di Hbo Max è incluso in tutti gli abbonamenti Dazn Family annuali, con pagamento in un’unica soluzione o in 12 rate, e mensili. L’offerta integrata è valida solo per i clienti diretti Dazn Family, già abbonati o di nuova sottoscrizione. Per attivare il piano Base con pubblicità di Hbo Max è sufficiente accedere alla sezione “Il mio account” sulla piattaforma Dazn e selezionare il banner promozionale dedicato. Si verrà quindi reindirizzati alla pagina di attivazione di Hbo Max, dove sarà possibile completare la procedura e creare il proprio account. Una volta attivato il servizio, i contenuti saranno disponibili direttamente sull'app HBO Max o sul sito hbomax.com, utilizzando le credenziali scelte per attivare il proprio account Hbo Max.