Un campo da calcio può essere molto più di un terreno di gioco. Può diventare un luogo di incontro, inclusione e crescita, soprattutto per i più giovani. È da questa idea che nasce “ Q8 Playing for Change ”, il progetto promosso da Q8 Italia e Lega Nazionale Dilettanti per riqualificare otto impianti sportivi in altrettante città italiane, con particolare attenzione alle aree periurbane. Un intervento che interesserà complessivamente circa 30mila metri quadrati di spazi sportivi e offrirà a oltre 2.500 bambini e ragazzi la possibilità di praticare calcio in strutture adeguate e sicure.

Il progetto è stato presentato ufficialmente il 28 ottobre a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, dove è stato inaugurato il primo campo riqualificato, nella frazione di San Piero a Ponti. A beneficiare dell'intervento è l'Associazione Quartotempo, una realtà che da vent'anni utilizza lo sport come strumento di partecipazione e inclusione, coinvolgendo oggi circa 250 persone, di cui 110 con disabilità certificata. Un'attività che comprende anche il calcio per persone con disabilità visiva, con percorsi pensati per favorire una partecipazione sportiva aperta e inclusiva.

L'intervento ha previsto il rifacimento del manto del campo e la realizzazione di una nuova tribuna coperta, destinata ad accogliere il pubblico durante allenamenti e partite. Un miglioramento concreto per un'associazione che, proprio nell'anno del suo ventesimo anniversario, può contare su una struttura rinnovata per proseguire e ampliare le proprie attività.

L'inaugurazione, alla presenza delle istituzioni, ha visto anche la partecipazione di Luca Toni, campione del mondo con la Nazionale italiana nel 2006, che ha ripercorso il proprio cammino dai campi dilettantistici ai grandi palcoscenici internazionali, ribadendo l'importanza di investire nello sport giovanile. La giornata ha visto inoltre una dimostrazione di calcio praticato da atleti con disabilità visiva e gli allenamenti dei bambini e dei ragazzi dell'associazione.

Quella di Campi Bisenzio rappresenta soltanto la prima tappa di un percorso destinato ad attraversare l'Italia, da Torino a Palermo, con altri sette interventi di riqualificazione. La scelta degli impianti è stata guidata da criteri precisi: il fabbisogno di interventi sulle strutture, la presenza di comunità giovanili attive, il potenziale impatto sociale e la capacità di generare benefici concreti e duraturi per il territorio. L'obiettivo non è soltanto migliorare la qualità degli spazi sportivi, ma renderli punti di riferimento per le comunità locali, favorendo aggregazione, partecipazione e opportunità di crescita.

Una visione che trova nella collaborazione tra Q8 Italia e Lega Nazionale Dilettanti il proprio punto di forza. Da una parte l'impegno di Q8 nella responsabilità sociale e nella creazione di valore condiviso, attraverso iniziative dedicate a persone e territori. Dall'altra la presenza capillare della LND, che insieme al Settore Giovanile e Scolastico rappresenta la più grande realtà sportiva associativa del Paese, con oltre un milione di tesserati, circa 11mila società sportive e 60mila squadre.

Come sottolineato dall'amministratore delegato di Q8 Italia, Naser Ben Butain, investire nei giovani significa creare le condizioni perché possano coltivare il proprio talento e costruire il proprio futuro, riconoscendo nello sport uno strumento di inclusione e crescita. Un concetto condiviso dal presidente della LND Giancarlo Abete, che ha richiamato l'importanza della riqualificazione degli impianti sportivi per restituire alle comunità luoghi di incontro e nuove opportunità.

La collaborazione proseguirà anche sul fronte della valorizzazione dei giovani talenti: Q8 è infatti Official Partner della Rappresentativa Nazionale Under 15 LND.

Da Campi Bisenzio prende così forma un progetto nazionale che punta a coniugare interventi sulle infrastrutture e attenzione alle persone, per offrire alle nuove generazioni maggiori occasioni di partecipazione e sviluppo.