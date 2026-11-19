Un velo di tristezza attraversa il mondo del giornalismo e della cultura italiana. È morto Corrado Augias , una delle voci più autorevoli e riconoscibili del panorama intellettuale del Paese. Aveva 91 anni e lascia un'eredità fatta di parole, conoscenza e curiosità, costruita in oltre sessant'anni di carriera tra giornali, libri e televisione. Giornalista raffinato, scrittore e instancabile divulgatore, Augias ha saputo raccontare la storia, la società, la politica e la cultura con uno stile inconfondibile, fatto di eleganza, rigore e profonda capacità di dialogo. Da «Telefono Giallo» a «La Torre di Babele», il suo lavoro ha accompagnato intere generazioni, avvicinando il grande pubblico alla conoscenza senza mai rinunciare alla profondità. Con la sua scomparsa, l'Italia perde un protagonista della propria vita culturale. E nella sua meravigliosa carriera spiccano anche dei riferimenti allo sport, a partire da un'intervista con la Juve protagonista.

Augias, il rapporto con il calcio e l'intervista sulla Juve

Non è mai stata nota una particolare fede calcistica di Augias, che ha sempre preferito osservare il pallone come un fenomeno sociale e culturale, piuttosto che schierarsi apertamente per una squadra. Anche la Juventus è stata al centro di alcune sue riflessioni televisive, come nella puntata di Quante storie in cui ne ha discusso insieme allo scrittore Ernesto Ferrara (autore del libro Amarcord bianconero), soffermandosi sul mondo della Vecchia Signora e sul rapporto tra squadra e tifoseria, oltre al profondo cambiamento del calcio diventato business. Un club definito con il titolo Odi et amo: "Nessuna squadra ha raccolto sentimenti forti e contrastanti di amore e di odio come la Juve" - ha detto Augias nel lancio della sua intervista. Poi la chiacchierata si è incentrata anche su alcune leggende come Sivori e quel famoso gol a San Siro da seduto in una pozzanghera, definito da Augias "una cosa straordinaria". Non sono mancati, inoltre, momenti più leggeri: a Quelli che il Calcio, Ubaldo Pantani si è cimentato in una sua imitazione, portando Augias anche sul terreno della satira televisiva.

Da Pasolini a Velasco: il calcio tra aneddoti e riflessioni sulla società

Tra gli episodi più curiosi legati al suo rapporto con il pallone c'è quello che coinvolge Pier Paolo Pasolini. Augias raccontò infatti di averlo preso in giro in un articolo per il modo in cui giocava a calcio. Una battuta che, a quanto ricordato dal giornalista, non venne dimenticata dallo scrittore, che da quel momento avrebbe continuato a salutarlo con una certa freddezza. Un aneddoto che restituisce un lato ironico e meno conosciuto del suo rapporto con il mondo sportivo.

Più profondo, invece, il dialogo con figure capaci di rappresentare valori e significati dello sport. Tra queste Julio Velasco, protagonista di una celebre intervista con Augias. I due sono tornati a confrontarsi nel gennaio 2026 a La torre di Babele, su La7, occasione nella quale il giornalista ha riflettuto sull'uso sempre più frequente delle metafore sportive nel linguaggio quotidiano. Poi ha criticato una società che sembra interpretare ogni esperienza come una competizione, ricordando che la vita non è un campionato né una rincorsa. Una riflessione che va oltre lo sport e riguarda il modo in cui oggi vengono raccontati il successo, il confronto e la realizzazione personale.