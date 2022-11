Wanda Nara a Ballando con le Stelle, ora è ufficiale: quando in tv

Wanda Nara a Ballando con le Stelle 2022 : una notizia che era nell'aria e che era stata confermata nei giorni scorsi dalla diretta interessata, ma ancora non si conosceva la data e i dettagli. Dopo aver chiuso gli accordi e i contratti, nella giornata di martedì 1 novembre sono apparsi i primi spot pubblicitari del celebre programma condotto da Milly Carlucci dove si è dato il grande annuncio. Appuntamento quindi con l'ex lady Icardi e gli altri protagonisti del programma per sabato 5 novembre in prima serata su Rai 1.

Wanda Nara ballerina per una notte a Ballando con le Stelle

Colpaccio quindi per Milly Carlucci, che porterà in pista il personaggio più chiacchierato e discusso del gossip nazionale e internazionale (dopo Totti e Ilary naturalmente). L'ex lady Icardi sarà la ballerina per una notte, esibendosi con una performance in pista, dove non mancherà di mostrare tutta la sua abilità e sensualità. Dopo l'annuncio della separazione dall'attaccante del Galatasaray, al nome della manager è stato affiancato quello del cantante LGante. I due hanno dichiarato che si stanno frequentando e conoscendo. La Nara è stata recentemente protagonista del videoclip 'L'Ultimo Romantico', brano del rapper argentino, che sta avendo un grande successo.