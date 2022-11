Ballando con le stelle: Wanda Nara firma e gela Icardi! Classifica e eliminato

Wanda Nara è stata ospite come ‘ballerina per una notte’ della puntata di sabato 5 novembre di Ballando con le Stelle, regalando tante emozioni. L’ormai ex lady Icardi ha infiammato il pubblico esibendosi in una bachata accompagnata dal maestro Antonio Berardi. Prima dell’esibizione in pista, la manager si è raccontata in una videoclip, dove ha rivelato qual è il suo rapporto con il ballo. "Mi sento una ballerina, ma non lo sono”, ha dichiarato per poi proseguire dicendo che aveva pensato di fare un tango, il ballo che rappresenta più di ogni altro gli argentini, ma il ricordo di quando lo ballava con suo nonno l’avrebbe rattristata fin troppo.