Montesano, saluto romano a Ballando con le Stelle? Fonti Rai rivelano che...

La reazione di Montesano

L'attore aveva indossato durante le prove una maglietta con il simbolo della Decima Mas, un gesto giudicato inaccettabile da parte dell'azienda. Alla nuova indiscrezione al momento l'attore non ha replicato. Nei giorni scorsi il comico ha dato mandato al suo legale per difendere la sua onorabilità in considerazione dei fatti accaduti. La partecipazione del comico a Ballando con le Stelle aveva creato fin dall'inizio numerose polemiche a causa delle sue discutibili esternazioni sui vaccini per il Covid-19.

Le dichiarazioni di Alessandra Tripoli

La ballerina e maestra dell'attore a Ballando con le Stelle 2022 è intervenuta sulle recenti indiscrezioni dicendo all'Ansa: "Non era un saluto romano, ma un gesto della coreografia". Poi ha proseguito chiarendo: “Il compito della settimana era proporre un numero di show dance. Ho scelto ‘This is me’, dal musical ‘The Greatest Showman’, e ho studiato nei dettagli il tutorial che ho trovato su YouTube in cui una coppia di coreografi illustra tutti i movimenti e finisce con il braccio alzato. A quel punto Enrico ha scherzato: ‘oh no, così no, può essere frainteso, magari mettiamo il pugno’. Tra l’altro lo prendo sempre in giro per come usa le braccia”. E sulla questione della t-shirt incriminata ha sottolineato: "Sono nipote di un comunista, mio nonno mi ha raccontato tanto della Resistenza, ma devo ammettere che non avevo mai sentito parlare della Decima Mas su cui in questi giorni, invece, mi sono fatta una cultura. Alle prove sudiamo tanto, ci cambiamo spesso anche per evitare sbalzi di temperatura e malanni. Se anche mi fossi concentrata, non avrei riconosciuto quel simbolo”.