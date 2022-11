Ballando con le Stelle, Ema Stokholma e Angelo Madonia: è nato un nuovo amore

Ema Stokholma innamorata: la reazione di Madonia

Il coreografo ha avuto una reazione più placata: "A 38 anni la parola ‘fidanzato' non me la concedo". Poi Ema ha aggiunto che: "Penso sempre che devo stare attenta. La parola ‘amore' mi fa sentire debole. Lui si lascia più andare, sui sentimenti è più libero. Ho paura di permettere a un’altra persona di farmi stare male". Durante l'ultima puntata di Ballando con le Stelle i giurati e Rossella Erra hanno chiesto a Madonia di rispondere alla dichiarazione d’amore di Ema Stokholma, ma lui ha preferito risposndere dicendo: "Io sono siciliano. Lei spesso mi chiede come tradurre una parola in siciliano e le rispondo che in Sicilia le cose non si dicono, si fanno".