Ballando con le stelle, Marcell Jacobs ballerino per una notte dell'ottava puntata

Nuovo colpaccio di Milly Carlucci che porterà in pista nell'ottavo appuntamento di Ballando con le Stelle, in onda sabato 26 novembre su Rai 1, la star dell'atletica Marcell Jacobs. La puntata andrà in onda subito dopo la telecronaca diretta dell'incontro di calcio Giappone-Spagna valevole per la Coppa del Mondo Qatar 2022.