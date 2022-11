Ballando con le Stelle, si cambia: quando andrà in onda la seconda semifinale

Causa Mondiali di calcio Qatar 2022 la seconda semifinale di Ballando con le Stelle non andrà in onda sabato 3 dicembre. Cambio di programmazione quindi per il dancing show di Rai 1 condotto che tornerà in onda con un giorno di anticipo, ovvero venerdì 2 dicembre , alle 22.05 circa, in coda a Camerun-Brasile .

Le restanti puntata e la Finalissima

La programmazione Rai dedicata ai Mondiali in Qatar ha stravolto non poco la consueta messa in onda della celebre trasmissione condotta da Milly Carlucci. Stando ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, di cui però non si ha al momento alcuna conferma ufficiale da parte di Viale Mazzini, il successivo appuntamento con Ballando con le Stelle dovrebbe avvenire sabato 17 dicembre in prima serata, mentre la finalissima sarebbe stata anticipata a venerdì 23 dicembre sempre in prime time, per evitare di farla coincidere con la Vigilia di Natale. In uno di questi ultimi appuntamenti ci sarà la fase del ripescaggio tra le coppie eliminate dalla trasmissione.