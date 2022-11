Selvaggia Lucarelli contro tutti: un nuovo attacco dopo quello a Carolyn Smith

Le parole di Selvaggia Lucarelli

"Quella che mi dava lezioni di educazione sabato sera e mi diceva che mi doveva stare bene il prendermi della scimmia che lancia escrementi, è anche l'unica persona di tutto il cast fisso di Ballando che il giorno del mio lutto non mi ha manco detto "condoglianze" (Simone e Rossella invece subito, gentilissimi). L'unica", ha scirtto la Lucarelli in una recente Instagram stories. Poi ha aggiunto: "Anzi, quella sera stessa ha solo tentato (come sempre invano) di provocarmi e litigare in puntata". Ma con chi ce l'ha la giurata? In tanti hanno pensato fosse rivolto a Carolyn Smith, che recentemente ha fatto delle dichiarazioni non proprio amichevoli nei confronti della collega. "Ps. Quella che mi dava lezioni di educazione non è chi si siede accanto a me, ma chi si siede di fronte a me (non vorrei fraintendimenti)". Esclusi Simone e Rossella a sedere di fronte la giurata è Saira Di Vaira.