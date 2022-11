Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli attacca due concorrenti: il motivo

Le parole di Selvaggia Lucarelli

La replica della giornalista non si è fatta attende, affidando così la sua risposta ad una Instagram story dove si legge: "Interessante come stia proseguendo questo meccanismo di manipolazione della realtà, in cui la tr... di una concorrente non è mai esistito (anzi è stato super funzionale al programma!) ma sotto processo c'è ancora in alcuni momenti è stato squallido. Mariotto si è abbassato al mio livello". Il riferimento al collega giurato deriva dallo scontro avuto nel corso dell'ultima puntata di Ballando con le Stelle, quando lo stilista ha dato della "scimmia che sparge escrementi" alla giurata.

L'attacco a Luisella Costamagna

Selvaggia Lucarelli ha condiviso nelle scorse ore un ulteriore messaggio stavolta all'inidirizzo della celebre giornalista televisiva, che è scesa in difesa della Zanicchi: "Io difendo Iva alla quale è stato detto squallida, che trovo inaccettabile. E trovo inaccettabile che abbia detto volgare. Per me non esistono parole volgari ma persone volgari che spesso non usano le parolacce. Una persona che ritengo non sia volgare sia Iva, che fa un ottimo spettacolo, è una forza della natura. Farei attenzione con i termini, e questo riguarda anche Mariotto. Ma nel merito sono d’accordo con lui". Come sottolineato dalla Lucarelli, Selvaggia non ha mai detto che Iva è squallida, piuttosto: "Tu qua sei sempre stata la stessa. La caciara ci ha divertito, però ad un certo punto il tutto è diventato un po’ squallido in alcuni momenti". E facendo riferimento a questo che la giornalista ha replicato alla Costamagna: "Ad ogni modo, se ti piacciono le barzellette ok, ma se fai la giornalista almeno riporta i giusti virgolettati. Altrimenti la difesa d’ufficio per tenerti buono il programma diventa un po’ squallida".