Ballando con le Stelle: Zeman si dà alla danza e alla coreografia

Ballando con le Stelle torna con la seconda semifinale venerdì 2 dicembre alle 22.05 circa su Rai 1. Dopo le polemiche degli ultimi giorni che hanno visto protagonista la giurata Selvaggia Lucarelli (in contrasto con alcuni colleghi della giuria e concorrenti), Milly Carlucci e Paolo Belli sono pronti per portare in scena la nona puntata del popolare dancing show che ha registrato il picco del 44% di share.

Ballando con le Stelle: i ballerini per una notte della nona puntata

Direttamente dal Circolo dei Mondiali (condotto da Alessandra De Stefano su rai 1) arriverà l'ex campionessa olimpionica Sara Simeoni. La legenda dello sport italiano si esibirà in una coreografia realizzata proprio per lei, che sarà sottoposta poi all'implacabile giudizio di Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. L'Auditorium Rai del Foro Italico vedrà esibirsi anche Mister Zden?k Zeman. L'ex tecnico giallorosso e della Lazio è in uscita in libreria con la sua autobiografia 'La bellezza non ha prezzo'. Per lui Milly Carlucci e i maestri di Ballando con le Stelle hanno pensato ad una coreografia speciale. Nella seconda semifinale del dancing show farà incursione anche Cristiano Malgioglio, che a breve andrà in onda su Rai 2 con "Mi casa es tu casa".

Le coppie rimaste in gara

A sfidarsi in pista sono rimasti: Gabriel Garko e Giada Lini; Rosanna Banfi e Simone Casula; Alessandro Egger e Tove Villfor; Ema Stokholma e Angelo Madonia; Iva Zanicchi e Samuel Peron. Le coppie eliminate avranno la possibilità di rienrare in gara grazie al ripescaggio.