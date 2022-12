Ballando con le stelle nona puntata: ecco le coppie della finale

Ballando con le Stelle è tornato venerdì 3 dicembre in seconda serata su Rai 1: la nona puntata è andata eccezionalmente in onda dopo la partita Camerun-Braile (conclusasi con un 1-0) valida per l'ultimo atto della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Le coppie rimaste in gara, che si sono sfidate per accaparrarsi un posto in finale, sono sei: Rosanna Banfi e Simone Casula, Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Alessandro Egger e Tove Villfor, Gabriel Garko e Giada Lini, Ema Stokholma e Angelo Madonia, Iva Zanicchi e Samuel Peron.