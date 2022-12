Fedez a Ballando con le Stelle? Selvaggia Lucarelli risponde così

Fedez a Ballando con le Stelle? Selvaggia Lucarelli, in risposta ad un utente social che ha chiesto la sua opinione circa una ipotetica partecipazione del marito di Chiara Ferragni al dancing show di Rai 1, ha replicato: "Viene, si fa votare dai fa della moglie, vince, dà la coppa in beneficenza e poi ci compra tutti". Parole che sottolineano ancora una volta il pensiero della giornalista sui Ferragnez, onnipresenti non solo sui social ma anche in tv. Quest'anno il cantante è tornato a X Factor, come giudice, mentre l'imprenditrice digitale sarà co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023, al fianco di Amadeus e Gianni Morandi.