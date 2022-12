Ema Stokholma, prima lite con Madonia a Ballando con le Stelle: cosa è successo

La confessione di Ema Stokholma

"Se venerdì abbiamo litigato? Ma tu come fai a saperlo?", si domanda la deejay per poi proseguire spiegando: "Angelo è un po' severo in sala prove, perché comunque in sala ci sono dei giorni in cui sto proprio zitta, rispondo solo ok. Lui mi dice: "Avanti, indietro, passo, passo, indietro, ok? Poi fai questo passo, ok? Vieni su così e fai questo passo qua, ok? Dopo un'ora di ok, vorrei spaccargli la faccia". Poi le anticipazioni riguardanti le prossime puntate di Ballando con le Stelle: "Alla prossima puntata spacchiamo, faccio tutta la coreografia sulle punte e alzando un bilanciere, così ho i piedi a punta sempre e la parte sopra che lavora. Quindi sarà una coreografia di danza classica mista a aerobica".