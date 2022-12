Ballando con le Stelle: la verità della madre di Egger e l'attacco alla Rai

Alessandro Egger a Ballando con le Stelle ha emozionato, non solo per le sue strabilianti performance in pista con Tove Villfor, ma anche per la sua struggenta vita personale, che non è stata affatto rose e fiori. Il concorrente del dancing show di Rai 1 ha confessato durante lo show condotto da Milly Carlucci di essere andato via da casa a 17 anni e non per sua volontà, lasciando così intendere un profondo strappo con la sua famiglia.

Cristina Egger contro la Rai

A sorpresa, però, al settimanale Chi è arrivata la lettera di Cristina Egger, la madre del concorrente e papabile vincitore di Ballando con le Stelle 2022, che dopo aver raccontato la sua verità ha puntato il dito contro Viale Mazzini: "La Rai non ha voluto darmi diritto di replica perché in modo evidente stanno studiando il personaggio tv, del povero ragazzo abbandonato per strada… Ma non è vero!". Quindi ha aggiunto: "Vorrei smentire le accuse e vorrei puntare il dito sulla Rai per aver costruito il personaggio senza indagare sulla realtà dei fatti”. Il commento di Signorini non si è fatto attendere: “Cara signora, non credo che lei non abbia avuto diritto di replica. Forse un suo intervento non era compatibile con lo spirito del programma. Un caro saluto!".

Alessandro Egger e l'ultimatum della madre

Madre e figlio avevano partecipato in coppia ad una passata edizione di Pechino Express. Cristina Egger, nobildonna che ha il titolo di Gran Dama della Real Casa Savoia ereditato dagli antenati, rigetta la versione data da Alessandro, sottolineando di non aver mai abbandonato il figlio. Pare che quest'ultimo fosse stato un ragazzo ribelle, insofferente alle regole e andava male a scuola. La madre, quindi, quando Alessandro aveva 19 anni (e non 17), gli aveva intimato di trovarsi un lavoro qualora fosse stato bocciato per l'ennesima volta. Un gesto che avrebbe voluto spronare il giovane, invece ha creato un forte litigio, tanto da far andare via di casa il ragazzo.