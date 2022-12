Ballando con le Stelle sospeso: quando andrà in onda e la data della finale

Siamo quasi ai titoli di coda per l'edizione 2022 di Ballando con le Stelle: quest'anno però il programma di Milly Carlucci ha subito vari cambiamenti di programmazione a causa dei Mondiali in Qatar. Dopo lo slittamento della prima semifinale, arriva un altro cambio: questa sera Ballando con le Stelle non andrà in onda per lasciare spazio alla sfida tra Inghilterra e Francia.