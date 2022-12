Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli contro tutti: Costamagna, la giuria, Zanicchi

Selvaggia Lucarelli , concluso il Natale , ha scelto di intervenire e dire la sua su Ballando con le Stelle 17 vinta dalla coppia formata da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca . Un trionfo che è stato contestato da più parti, sia da numerosi utenti social sia da alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, ma anche concorrenti e maestri del dancing show di Rai 1. Cosa non ha convinto è stato principalmente il meccanismo di voto (in tal senso è sceso in campo anche il Codacons, che ha richiesto a Viale Mazzini di fare chiarezza).

Le parole di Selvaggia Lucarelli

La giurata ha scelto di commentare e cavalcare l'onda delle polemiche e delle critiche ricevute in questi giorni dal dancing show, condividendo sul suo account Instagram un lunghissimo discorso, dove ha analizzato l’intera stagione del talent show. "Ho aspettato qualche giorno prima di commentare la finale più contestata della storia di “Ballando con le stelle” (e che mi ha vista al centro della contestazione) perché era Natale e perché volevo che si calmassero un po’ gli animi. Ricordiamoci che per quanto ci si possa inca**are (e io mi sono inca**ata parecchio) non ci si giocava il Nobel per la pace (anche perché lì dentro temo non ci fossero candidati). Non voglio ripercorrere tutta la stagione, mi limito a fare delle MIE considerazioni sul perché sia accaduto quello che è accaduto”.