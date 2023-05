Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso al posto della Lucarelli? Parla Milly

Milly Carlucci , in procinto di partire con la nona edizione di Ballando on the road , ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi, dove ha parlato anche della prossima edizione di Ballando con le Stelle . Tanti sono stati i rumors che si sono susseguiti al riguardo nelle scorse settimane, tra i quali anche la sotituzione di Selvaggia Lucarelli con Barbara d'Urso o Luisella Costamagna.

Milly Carlucci, Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle?

E sul nuovo cast? Sul punto Milly ha detto: “Il cast punta su individualità forti che, però, devono essere complementari in una squadra: devo comporre un gruppo prima di parlare di singoli nomi“. E sulla possibilità di vedere la d'Urso dietro il bancone dei giurati la Carlucci ha commentato: "Noi siamo pedine del palinsesto, con Barbara non c’è mai stato niente di personale, anzi ci siamo viste, abbiamo chiacchierato, non è un mistero che un po’ di anni fa io l’abbia invitata da me come “Ballerina per una notte”. Non è venuta per mancanza di tempo, era uno di quei periodi in cui aveva tre, quattro show insieme".