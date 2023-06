Alessandra Tripoli, è morta la mamma: lutto a Ballando con le Stelle

Ballando con le Stelle è a lutto : morta la madre della ballerina Alessandra Tripoli , che nella scorsa edizione del dancing show è stata in coppia con Enrico Montesano, poi squalificato dalla gara per aver indossato una maglietta controversa durante gli allenamenti in sala prove.

Alessandra Tripoli e l'annuncio sui social

Alessandra Tripoli ha annunciato la morte della mamma condividendo nelle scorse ore un post su Instagram, dove si legge: "Pensavo l'avresti vinta, pensavo avremmo avuto più tempo", il commento straziante della ballerina sui social, a corredo di uno scatto della madre intenta a stringere amorevolmente tra le braccia il nipotino Liam, nato dalla relazione tra la ballerina e Luca Urso. Il messaggio della danzatrice è poi proseguito con: "Voglio ricordarti così. Sorridente solare come solo tu sapevi essere! Mamma oggi un pezzo del mio cuore va via con te, fa troppo male non si può accettare". Ed ancora: "Non soffri più amore mio e adesso il dolore è solo nostro, profondo, soffocante, spaventoso". La donna era malata da tempo.