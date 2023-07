"Bidone dell'immondizia...", la Lucarelli cita Buffon contro la Carlucci!

Selvaggia Lucarelli ha replicato recentemente alle ultime dichiarazioni di Milly Carlucci in merito alla giuria di Ballando con le Stelle 2023 . La giornalista nelle scorse settimane ha riferito di essere stata riconfermata come giurata del popolare dancing show, ma la conduttrice Rai ha invece dichiarato in merito : "In questo momento si dicono tante cose”.

Selvaggia Lucarelli cita Buffon per criticare Milly Carlucci

Nella tarda serata di giovedì 13 luglio, la Lucarelli ha aperto un box domande su Instagram per poi rispondere a chi le chiedeva: "Carlucci ha detto che i giudici di Ballando non sono ancora confermati: tu che dici?". La risposta di Selvaggia non si è fatta attendere: "Hai un bidone dell’immondizia al posto del cuore”. In tanti hanno capito che le parole della giornalista altro non sono che una citazione ben più famosa, ovvero quella pronunciata anni fa da Gigi Buffon, ex portiere della Juventus e della Nazionale azzurra. Il calciatore aveva detto tali parole nell'aprile del 2018 contro l’arbitro che diresse il match di Champions League tra Juve e Real Madrid. La squadra dei ‘Blancos’ si aggiudicarono la vittoria sui bianconeri, grazie ad un rigore controverso assegnato in finale. A causa di quella frase, Buffon fu squalificato per tre partite.