Ballando con le Stelle, Jacobs e Cannavaro concorrenti? Le indiscrezioni

Mancano pochi mesi all'inizio della nuova edizione di Ballando con le Stelle (il popolare dancing show targato Rai 1 che dovrebbe prendere ad ottobre) e sono tante le indiscrezioni che circolano circa il nuovo cast . Nei giorni scorsi si era vociferato della presenza di Simona Ventura , così come di Paola Perego, sua collega a Citofonare Rai2 , ed ancora Giovanni Terzi , giornalista e futuro sposo dell'ex di Bettarini (non è chiaro se parteciperebbero in coppia o separati).

Ballando con le Stelle, i rumors sui nomi dei concorrenti

Teo Mammucari è uno dei nomi che è circolato insistentemente nei giorni scorsi come possibile giurato. Ma visto che i posti in giuria sembrano essere già tutti occupati, per lui potrebbe essere riservato un posto come concorrente. Tra gli altri papabili nomi ci sarebbero anche Bruno Barbieri, Bobby Solo, Leo Gassman, Francesca Barra, Michele Placido, Antonio Mezzancella, Nino D’Angelo, Massimiliano Caiazzo e Serena De Ferrari di Mare fuori, Massimiliano Ossini, la Signora Coriandoli, Marcell Jacobs (che nella scorsa edizione di Ballando con le Stelle è stato ballerino per una notte) e Fabio Cannavaro.