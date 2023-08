Selvaggia Lucarelli, Ballando con le stelle e l'avviso: "Commenterò tutto"

Selvaggia Lucarelli, l'annuncio su Ballando con le Stelle 2023

"Io comunque a settembre tolgo il tappo e commento tutto quello che ho letto su Ballando in questi mesi", ha assicurato la giornalista, per poi aggiungere: "Tra gente che sapeva cose che io non sapevo, mitomani che hanno provato a spacciarsi per già confermati nel cast, persone che si dicono amiche e poi...". Ed ancora: "Agenti che chiedono ai giornalisti di raccontare che i loro assistiti sono già stati presi, wannabe che provano a infilarsi ovunque ci sia io, titoli inventati, nomi inventati, guerre inventate, sostituzioni inventate, giochini, pizzini, giornalisti che pubblicano veline. No, ma che spettacolo divertentissimo assistere in silenzio". Di certo al momento c'è solo il nome del primo concorrente di Ballando con le Stelle 2023. Lo show di Milly Carlucci accoglierà infatti il regista Ricky Tognazzi.