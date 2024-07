Federica Pellegrini, la rivelazione su Ballando con le Stelle: "Trattativa lunga"

Federica Pellegrini a Ballando con le Stelle 2024? La rivelazione

"Io e Milly ci sentiamo tutti gli anni per questo programma, devo dire che dal 2012, che però per me era una stagione olimpica e quindi rinunciai, ci ha provato un po' tutti gli anni e quindi di fatto questa trattativa è aperta da 12 anni, vedremo", ha rivelato la nuotatrice. La campionessa ha poi aggiunto riguardo ad una sua futura partecipazione: "Non dico che non la farò mai nella vita, però in questo momento, ci sono solo molte parole". Per ora, l'unico concorrente confermato per la prossima edizione è Francesco Paolantoni, comico e attore napoletano molto amato dal pubblico italiano, noto per la sua partecipazione a programmi Rai come "L'Acchiappatalenti" e "Stasera Tutto è Possibile". La sua presenza promette di portare divertimento e risate agli spettatori di "Ballando con le Stelle". Secondo quanto riferito dagli ultimi rumors che circolano in rete, Milly Carlucci vorrebbe nel cast oltre Francesco Paolantoni, anche Belen Rodriguez, Melissa Satta, e perfino Chiara Ferragni. Tra gli altri nomi circolati nelle scorse settimane anche Nicola Ventola, Ornella Muti, Cristina Marino, Juliana Moreira e Fabrizio Biggio. Ed ancora: Big Mama, Bruno Barbieri, Piero Chiambretti, Massimo Ranieri, Francesca Fialdini e Pier Paolo Spollon. Tra le candidature spontanee si segnalano Roberta Capua, Ida Di Filippo e Nadia Mayer di Casa a Prima vista su Real time. Tra le certezze riguardanti la nuova edizione del dancing show c'è invece la giuria formata da Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Carolyn Smith. Nel corpo di ballo ci saranno invece due new entry: Nikita Perotti e Sophia Berto.