Federica Pellegrini a Ballando con le Stelle: l'annuncio social da ridere

Ora è ufficiale: Federica Pellegrini sarà nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle . L'ex campionessa di nuoto ha scelto di confermare i rumors che si rincorrevano ormai da mesi condividendo un simpatico video sul suo account Instagram. La Divina, dopo essere stata fortemente corteggiata dalla conduttrice Milly Carlucci, ha quindi accettato di far parte del cast del famoso dancing show targato Rai1. Nel filmato, si vede la Pellegrini chiedere a Matteo Giunta: " Amore, non riesco a trovare le scarpe ", mentre il marito le ha risposto: "Quali scarpe? Ne hai portate 20 paia". Federica allora ha rivelato la novità: " Le scarpette da ballo ", svelando così di aver accettato la proposta dello show. Matteo Giunta, entusiasta, scherza dicendo: " Devo parlare con il ballerino ".

Federica Pellegrini a Ballando con le Stelle: l'annuncio da Parigi 2024

A commento del suo post, Federica ha scritto: "Dopo anni di rincorse…Ci siamo! E questa volta vi farò molto ridere. Ballando con le stelle, arrivo". Pellegrini, che attualmente si trova a Parigi 2024 in veste di rappresentante degli atleti del CIO (Comitato Olimpico Internazionale), ha inoltre condiviso con i suoi follower che non conosce ancora l'identità del ballerino che la accompagnerà, aggiungendo: "Ancora non so chi mi accompagnerà ma dovrà essere molto alto e forzuto". Oltre all'ex campionessa di nuoto, sono stati confermati nel cast di "Ballando con le stelle" anche Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Nina Zilli e Massimiliano Ossini. Restano ancora da svelare i nomi degli altri partecipanti del programma. Nei giorni scorsi, i rumors hanno riferito anche di un pranzo segreto tra Milly Carlucci e Barbara d'Urso. Dodici le puntate della diciannovesima edizione dello show di Milly Carlucci, mentre tredici saranno i vip protagonisti. A commentare le loro esibizioni, come sempre, la giuria composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto, affiancati dai commentatori Alberto Matano, Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. Le musiche affidate come sempre a Paolo Belli e dalla sua Big Band.