Ballando con le Stelle 2024, il cast ufficiale. Milly Carlucci: "Ci saranno sorprese"

La nuova edizione di Ballando con le Stelle 2024 è pronta a partire il 28 settembre in prima serata su Rai1. Sulle pagine social del programma è stato svelato nelle scorse ore il nuovo cast. Gli undici concorrenti ufficiali che si metteranno alla prova sulla pista da ballo sono: Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Federica Pellegrini , Massimiliano Ossini, Nina Zilli, I Cugini di Campagna , Alan Friedman , Bianca Guaccero, Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli e l'attore della popolare serie Terra Amara Furkan Palali . In un video condiviso sui social la conduttrice del dancing show, Milly Carlucci, ha annunciato: “Abbiamo chiuso il cast della diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle, è tutto vero. Però c’è una piccola sorpresa, nel promo non ci sarà proprio tutto il cast. Ci sono due nomi che non vi dico, sono chiusi e impacchettati. Non posso dirlo ora, ve li dirò più avanti. Dai giochiamo un po’. Sono nomi forti, molto carini, per questo ve lo voglio dire dopo“.

Ballando con le Stelle, Barbara d'Urso nel cast?

Nei giorni scorsi si sono rincorsi numerosi rumors in merito ad un interesse verso Barbara d’Urso ma l'ex volto Mediaset (la ricordiamo in trasmissioni come “Pomeriggio Cinque”, “Domenica Live” e “Non è la D’Urso”) ha dichiarato: "A me piace far volare la fantasia dei lettori, dei siti, blog. Questo è anche una parte del nostro gioco, che si chiacchiera e si dicono tante cose. Poi vero o non vero, non domandiamocelo”. Saranno dodici le puntate della diciannovesima edizione dello show di Milly Carlucci, mentre tredici saranno i vip protagonisti. A commentare le loro esibizioni, come sempre, la giuria composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto, affiancati dai commentatori Alberto Matano, Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. Le musiche affidate come sempre a Paolo Belli e dalla sua Big Band. La scorsa edizione del dancing show è stata vinta da Wanda Nara e Pasquale La Rocca.