Matri a Ballando con le Stelle con Federica Nargi? L'indiscrezione sull'ex Juve

Federica Nargi si sta concedendo qualche giorno di riposo a Formentera con la famiglia prima di iniziare la nuova avventura televisiva di Ballando con le Stelle 2024 . L'ex velina di Striscia la Notizia è stata scelta da Milly Carlucci per partecipare alla prossima edizione del dancing show del sabato sera di Rai1, dove mostrerà le sue abilità nel ballo. Il settimanale "Chi" ha documentato nell'ultimo numero in edicola, la vacanza di Federica insieme al suo compagno, Alessandro Matri , ex calciatore e attualmente opinionista di Dazn, e alle loro due figlie, Sofia e Beatrice, tra sole, mare, passeggiate sulla spiaggia, giochi in acqua e momenti di divertimento.

Ballando con le Stelle, Alessandro Matri nel cast? L'indiscrezione

Stando alle indiscrezioni riportate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, Milly Carlucci, oltre ad aver voluto fortemente Federica nel cast, starebbe cercando di convincere anche Alessandro Matri a partecipare al programma, magari replicando il successo della coppia Simona Ventura e Giovanni Terzi della scorsa edizione. Non si esclude che il programma potrebbe diventare un'occasione per Matri e Nargi di ufficializzare ulteriormente la loro relazione con una proposta di matrimonio in diretta. Non resta, quindi, che attendere per vedere se l'ex calciatore accetterà l'invito della conduttrice di Ballando con le Stelle e come Federica Nargi si destreggerà sulla pista da ballo. Nei giorni scorsi sulle pagine social del programma è stato svelato nelle scorse ore il nuovo cast. Gli undici concorrenti ufficiali che si metteranno alla prova sulla pista da ballo sono: Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Federica Pellegrini, Massimiliano Ossini, Nina Zilli, I Cugini di Campagna, Alan Friedman, Bianca Guaccero, Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli e l'attore della popolare serie Terra Amara Furkan Palali. A commentare le loro esibizioni, come sempre, la giuria composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto, affiancati dai commentatori Alberto Matano, Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. Le musiche affidate come sempre a Paolo Belli e dalla sua Big Band. La scorsa edizione del dancing show è stata vinta da Wanda Nara e Pasquale La Rocca.