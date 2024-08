"Chiara Ferragni invitata a Ballando con le Stelle": l'ultima indiscrezione

Chiara Ferragni avrebbe ricevuto un invito per partecipare a Ballando con le stelle , il popolare programma del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci . La notizia, riportata da Dagospia e Novella 2000, indica che alcune amiche della celebre influencer ed imprenditrice digitale avrebbero confermato l'invito, pur sottolineando che l'ex di Fedez al momento sarebbe impegnata in altri progetti. Partecipare al dancing show potrebbe rappresentare per la modella un'opportunità di mostrarsi in una veste diversa, lontana dal suo solito contesto lavorativo .

Chiara Ferragni e Ballando con le Stelle

A complicare le cose, ci sarebbe anche un altro elemento: la presenza di Selvaggia Lucarelli in giuria. La giornalista, autrice del libro 'Il vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez', ha avuto non poche tensioni con l'influencer. Secondo fonti vicine all'influencer, sembra che Chiara non abbia intenzione di accettare l'invito. Il gesto di Milly Carlucci arriva in un momento complesso per Ferragni, tra polemiche sul suo brand e critiche da parte di alcuni marchi di moda riguardo alla gestione della sua immagine. Al netto dell'esperienza al Festival di Sanremo nel 2023, la televisione non è mai stata una priorità per Chiara, anche se per lei questo potrebbe rappresentare un nuovo inizio ed una sfida interessante. Separata da Fedez, che si è goduto appieno la sua estate da single, l'imprenditrice si è trovata nel bel mezzo di un triangolo amoroso dal momento in cui è stata resa nota la sua love story con Silvio Campara. E, di certo, il fatto che lui sia un uomo sposato non ha aiutato.