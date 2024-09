Ballando con le Stelle, Carlucci sulla prima puntata e abbinamenti vip-maestri

Il 28 settembre 2024, Ballando con le Stelle tornerà su Rai 1 per la 19ª edizione. Lo sport è sempre più protagonista del dancing show condotto da Milly Carlucci . La conduttrice è stata ospite dell'ultima puntata di 'Da noi a ruota libera' dove ha parlato anche di Federica Pellegrini , nuova concorrente del programma, in coppia con il maestro Angelo Madonia . La presentatrice ha detto della campionessa di nuoto: " La Pellegrini è la bellezza, la classe, l'agonismo ma anche la simpatia. La conosciamo come la ‘Divina', ma oggi è anche mamma...è una donna forte, ma anche fragile. E questa è una cosa bellissima ".

L'Italvolley a Ballando con le stelle 2024

Milly Carlucci ha annunciato che nella puntata inaugurale di Ballando con le Stelle saranno ospiti alcune delle atlete italiane che hanno vinto l'oro nel volley alle Olimpiadi di Parigi 2024, tra cui probabilmente anche Paola Egonu: "Noi partiamo il 28 settembre che è anche la giornata in cui a Roma si svolge la Super Coppa di Volley femminile. In quell’occasione, ci sarà Conegliano contro Milano e nelle due squadre ci sono, divise a metà, le sette campionesse olimpiche di Volley che hanno vinto l’oro. Grazie alla Lega Volley, finita la partita, verranno a Ballando con le Stelle come nostre ballerine per una notte". Le giocatrici parteciperanno al programma quindi dopo la Supercoppa di volley a Roma. Paola Egonu, Myriam Sylla, Alessia Orro, Caterina Bosetti, Monica «Moki» De Gennaro, Sarah Fahr e Anna Danesi svestiti i panni da atlete, saranno in pista per dimostrare di saperci fare anche nel ballo. Questo si aggiunge alla presenza nel cast dello schermidore Tommaso Marini, confermando sempre più il legame del programma con il mondo sportivo.

Il cast completo di Ballando con le Stelle

Tra i concorrenti di Ballando con le Stelle 2024 troviamo personalità di spicco come l’attrice e conduttrice Bianca Guaccero, il comico Francesco Paolantoni, la showgirl Federica Nargi e il giornalista Alan Friedman. A rappresentare il mondo sportivo ci sarà la pluricampionessa di nuoto Federica Pellegrini e lo schermidore Tommaso Marini. Anche la musica avrà una forte presenza con la cantante Nina Zilli e il gruppo I Cugini di Campagna. Il cast internazionale è arricchito dall’attore turco Furkan Palali, noto per il suo ruolo nella serie tv targata Mediaset Terra Amara. Altri partecipanti includono l'attore e regista Luca Barbareschi, la produttrice televisiva Sonia Bruganelli (ex di Paolo Bonolis) e la giovane Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento (entrambi ex concorrenti del programma).