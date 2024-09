Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle? L'indiscrezione e il nuovo cast

Barbara D'Urso potrebbe essere ballerina per una notte nella seconda puntata di Ballando con le Stelle il 5 ottobre 2024, così come rivelato nelle scorse ore da Giuseppe Candela su X. Dopo varie indiscrezioni, la ex conduttrice di Pomeriggio Cinque farà il suo ritorno sul piccolo schermo su Rai 1, ripresentandosi al pubblico televisivo, dopo aver lasciato Mediaset. Da quel momento, ci sono state molte speculazioni sul suo futuro professionale, tra cui rumors riguardanti un suo possibile approdo sul Nove o su Twitch, voci a cui però non sono seguite delle conferme. Lo scorso mese di luglio c'era stato un ‘ pranzo segreto ' tra Milly Carlucci e Barbara D'Urso .

Milly Carlucci su Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle 2024

Da quel momento, si sono fatte sempre più consistenti le voci circa un ruolo di Barbara d'Urso a Ballando con le stelle. In quella occasione, Milly Carlucci aveva dichiarato: "Allora io sono felice del fatto che se ne parli, sui blog, sui siti, che in tutti i luoghi e in tutti i laghi si parli di Ballando, figuratevi, è la mia soddisfazione. Che poi le cose siano vere o non siano vere, questo è un altro paio di maniche. Ma io non rivelo le mie manovre. James Bond non dice come fa a esserlo, lo fa e basta". Ormai certo è invece il cast della nuova edizione del popolare dancing show. Tra i concorrenti di Ballando con le Stelle 2024 (la cui scorsa edizione è stata vinta da Wanda Nara e Pasquale La Rocca) troviamo personalità di spicco come l’attrice e conduttrice Bianca Guaccero, il comico Francesco Paolantoni, la showgirl Federica Nargi e il giornalista Alan Friedman. A rappresentare il mondo sportivo ci sarà la pluricampionessa di nuoto Federica Pellegrini e lo schermidore Tommaso Marini. Anche la musica avrà una forte presenza con la cantante Nina Zilli e il gruppo I Cugini di Campagna. Il cast internazionale è arricchito dall’attore turco Furkan Palali, noto per il suo ruolo nella serie tv targata Mediaset Terra Amara. Altri partecipanti includono l'attore e regista Luca Barbareschi, la produttrice televisiva Sonia Bruganelli (ex di Paolo Bonolis) e la giovane Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento (entrambi ex concorrenti del programma).