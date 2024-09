Ballando con le stelle, Milly Carlucci conferma Barbara d'Urso ballerina per una notte

Ora è ufficiale: Barbara D'Urso sarà ballerina per una notte nella puntata del 5 ottobre di Ballando con le stelle . Milly Carlucci ha confermato la notizia durante la conferenza stampa della nuova edizione, spiegando che in passato avevano già tentato di far partecipare l'ex conduttrice di Canale 5, senza però riuscirci a causa dei numerosi impegni della presentatrice . Durante la recente conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del dancing show, Carlucci ha confermato che l'invito a Barbara D'Urso non ha alcun legame con la possibilità di creare polemiche con la giurata Selvaggia Lucarelli, affermando: " Non cerco la polemica ". Il programma del sabato sera di Rai1 prenderà il via sabato 28 settembre in prime time sulla prima rete della tv di Stato.

Milly Carlucci, le parole su Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle

Milly Carlucci ha poi fatto una rivelazione sull'ex conduttrice Mediaset: "Con Barbara c'era stato un tentativo anni fa di portarla come ballerina per una notte, ma non ci siamo riusciti perché era troppo impegnata. Ci siamo tenute in contatto e le ho proposto di venire. Ci ha pensato un po' e il motivo per cui Barbara D'Urso può essere una meravigliosa ballerina per una notte è che è un personaggio con una presenza carismatica, per il pubblico. Tutti i tipi di pubblico vanno rispettati e credo sia ingeneroso dire di uno tu sei bello o tu sei brutto. Come facciamo sempre". Tra i concorrenti di Ballando con le Stelle 2024 (la cui scorsa edizione è stata vinta da Wanda Nara e Pasquale La Rocca) troviamo personalità di spicco come l’attrice e conduttrice Bianca Guaccero, il comico Francesco Paolantoni, la showgirl Federica Nargi e il giornalista Alan Friedman. A rappresentare il mondo sportivo ci sarà la pluricampionessa di nuoto Federica Pellegrini e lo schermidore Tommaso Marini. Anche la musica avrà una forte presenza con la cantante Nina Zilli e il gruppo I Cugini di Campagna. Il cast internazionale è arricchito dall’attore turco Furkan Palali, noto per il suo ruolo nella serie tv targata Mediaset Terra Amara. Altri partecipanti includono l'attore e regista Luca Barbareschi, la produttrice televisiva Sonia Bruganelli (ex di Paolo Bonolis) e la giovane Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento (entrambi ex concorrenti del programma).