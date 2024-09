Ballando con le Stelle, prima puntata: Federica Nargi 'Ferrari', gaffe della Pellegrini

Sabato 28 settembre in prima serata su Rai1 è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Ballando con le stelle . Sotto la conduzione di Milly Carlucci e con i giudici Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, capitanati da Carolyn Smith, la serata ha visto l'eccezionale partecipazione come ballerine per una notte l' Italvolley (che lo scorso 11 agosto ha battuto gli Stati Uniti aggiudicandosi la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 ) e la campionessa paralimpia Giuliana Chiara Filippi . A ribaltare la classifica sono stati i tesoretti assegnati da Alberto Matano e Rossella Erra, mentre la votazione proveniente dai social ha contirbuito ulteriormente a modificare le precedenti posizioni raggiunte dai vip in gara. Ecco tutti i dettali della prima puntata di Ballando con le Stelle 2024.

Ballando con le Stelle: Nargi favorita, la parolaccia di Federica Pellegrini

Nella prima puntata di Ballando con le Stelle 2024 tra i protagonisti di puntata c'è Federica Nargi, la nota influencer, moglie di Alessandro Matri, conosicuta ai più anche per essere stata Velina di Striscia la Notizia. La modella al suo esordio ha dimostrato una spiccata bravura, sensualità, oltre che ritmo e simpatia, conquistando così non solo il pubblico ma anche la giuria, che le ha dato voti altissimi. La concorrente e Luca Favilla sono diventati sin da subito i favoriti vinticori di Ballando con le Stelle 2024. Durante le votazioni Fabio Canino si è reso protagonista di una clamorosa gaffe, scambiando la Nargi per Chiara Nasti: "Non ti conoscevo, scusa. A parte quel baby shower simpatico, molto sobrio". La replica della concorrente non è tardata ad arrivare: "Ma io non ho fatto alcun baby shower". A commentare positivamente la performance di lady Matri è stato anche Simone Di Pasquale: "Federica è una Ferrari", poi rivolgendosi a Favilla ha aggiunto: "Sarete una grande coppia di questa edizione".

Nel corso della puntata di esordio del dancing show del sabato sera di Rai1 si è registrata anche la prima polemica, dovuta ad una frase di Federica Pellegrini. Durante la clip di presentazione, la 'Divina' ha dichiarato: “Non posso negare che questa esperienza abbia riaperto dei cassetti nella mia testa in merito alla competizione. Diciamo che spesso non si abbina la simpatia al mio nome, Ballando mi aiuterà ad abbattere questo muro o a capire che sono veramente una stro**a”. La campionessa si è descritta come una persona "introversa, molto poco empatica”, augurandosi che questa esperienza la aiuti a essere più fiera del suo corpo.