Federica Nargi debutta a Ballando con le Stelle: "Adrenalina pura", ma è già polemica

Inizio scoppiettante per Federica Nargi a Ballando con le Stelle . L'ex velina di Striscia la Notizia ha sorpreso tutti con la sua performance in pista, dimostrando una grande abilità nel ballo, spiccato senso del ritmo e formidabile presenza scenica nel corso della prima puntata del dancing show di Rai1, andata in onda sabato 28 settembre . La moglie di Alessandro Matri ha convinto pienamente la giuria, tanto da entrare a pieno titolo nella rosa dei candidati che si potrebbero contendere la vittoria della nuova edizione del programma condotto da Milly Carlucci . Nelle scorse ore la showgirl ha condiviso un messaggio di ringraziamento sul suo account Instagram.

Federica Nargi, il gesto social dopo Ballando con le Stelle

"Voglio ringraziare di cuore tutte le persone che hanno sostenuto me e Luca nella prima puntata di Ballando con le stelle ieri sera", ha scritto la Nargi. Poi ha proseguito: "È stato davvero emozionante debuttare su quella pista, un’esperienza che non dimenticherò mai!". Ed ancora: "Sono contenta e soddisfatta, è stata un’esplosione di adrenalina pura. Ora siamo pronti a dare il massimo per la prossima puntata". Quindi l'appello ai suoi fan: "Continuate a sostenerci, perché il vostro affetto è davvero fondamentale per noi. Grazie di cuore!". Nonostante la bravura dimostrata in pista, Federica Nargi non è riuscita a vincere la prima puntata di Ballando con le Stelle. In seguito all'attribuzione del tesoretto da parte di Alberto Matano e Rossella Erra, la classifica iniziale è stata completamente sovvertita.

Alla fine della serata è risultata vincitrice della prima puntata del dancing show la coppia formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, con grande delusione per i fan della Nargi che hanno polemizzato per la classifica finale.